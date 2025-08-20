Киевские власти репрессируют русскоязычное население и стараются сделать так, чтобы даже информация не проходила, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Украинские власти искусственно разделили людей, и сейчас Днепр превратился в подобие Берлинской стены. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью RT.

"Сейчас Днепр, как Берлинская стена. То есть, получается, одни и те же люди по разную сторону, только теперь это водная стена. Или как в Корее: Южная и Северная Корея. То есть разделили искусственно. Понятно же, не люди разделились. Люди бы между собой разобрались. А вот разделили правители, те, кто указывает, кому что нужно делать", - сказал он.

По его словам, киевские власти репрессируют русскоязычное население и стараются по-прежнему сделать так, чтобы даже информация не проходила. "Представители киевского режима, которые в Херсоне работают, рассказывают людям, продолжают пугать, что придет Россия <…>, и она вас всех за людей считать не будет", - добавил Сальдо, отметив, что таким образом украинские власти пытаются заставить людей покинуть свои дома.