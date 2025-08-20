Лоран Винатье является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", был задержан в Москве в июне 2024 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в шпионаже гражданину Франции Лорану Винатье, который ранее был осужден по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сказано в базе даных Лефортовского суда Москвы, в котрый поступило ходатайство о продлении Винатье ареста.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Лорану Винатье, овбиняемому по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказано в электронной базе данных суда. Иных подробностей там не приводится.

Винатье был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Он является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", был задержан в Москве в начале июня 2024 года. 14 октября Замоскворецким судом Москвы он был признан виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Винатье назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Дело рассматривалось в особом порядке.

По версии следствия, с 23 апреля 2021 года по 26 августа 2022 года Винатье осуществлял сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, а также сведений о мобилизации, о чем должен был уведомить соответствующий орган в РФ. Гражданин Франции получал сведения о размещении Вооруженных сил РФ на территории Украины, а также сведения о прогнозах хода военных действий. По версии следствия, полученные им сведения могли быть использованы против России.