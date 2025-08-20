Кириенко назвал людей самым главным богатством атомной отрасли

Первый заместитель руководителя администрации президента также подчеркнул преданность выбранному пути сотрудников атомных предприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Работники атомной отрасли являются ее самым главным богатством, они создают уникальные технологии и совершают прорывы в науке. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

"Самое главное богатство атомной отрасли всегда - и 80 лет назад, и сейчас - это люди, работники атомной отрасли. Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что секретом успеха атомной отрасли России является подвиг ученых, основателей атомной отрасли, а также мужество и героизм разведчиков, которые "ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны".

Кроме того, Кириенко подчеркнул патриотизм и преданность выбранному пути сотрудников предприятий атомной отрасли.