В Будапеште в День святого Иштвана состоялся самый большой в Европе фейерверк

Было использовано более 45 тыс. пиротехнических зарядов

БУДАПЕШТ, 20 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Фейерверк, считающийся самым большим в Европе, состоялся в среду вечером в Будапеште по случаю главного национального праздника Венгрии - Дня святого Иштвана, первого короля из династии Арпадов, заложившего в конце Х века основы венгерского государства. В течение получаса жители и гости города могли наблюдать над Дунаем праздничный салют, для которого были использованы более 45 тыс. пиротехнических зарядов.

Красочное шоу, поставленное победителем международного конкурса фейерверков в Монреале Анико Шереш, получило название "Игра огня и света". Залпы салюта взмывали вверх на высоту до 300 м с девяти барж, стоявших на якоре на Дунае, 65 небольших понтонов, а также мостов Свободы, Эржебет и Маргит, где были размещены пиротехнические установки. Как сообщили организаторы, "всего были использованы 500 точек запуска". С Крепостного холма на стороне Буды, где побывал в это время корреспондент ТАСС, казалось, что четырехкилометровый участок над рекой превратился в море огней.

После салюта началось световое шоу - дроны и лазерные лучи рисовали в вечернем небе картины на тему венгерской истории. Под занавес представления на фоне звезд появился гигантский крест - напоминание о том, что именно Иштван I принес на венгерскую землю христианство. Музыкальное сопровождение обеспечивали мощные динамики, установленные на набережных Дуная. Создавали эту световую феерию 20 инженеров, 70 пиротехников и более 100 других технических специалистов.

Все набережные в центре Будапешта, смотровые площадки на Крепостном холме, а также бары и рестораны на верхних этажах и крышах домов были заполнены людьми до отказа. Фейерверк по традиции стал кульминацией Дня святого Иштвана, а праздничные мероприятия проходили с раннего утра, начавшись с подъема государственного флага на площади Лайоша Кошута у здания парламента и военно-воздушного парада над Дунаем. В базилике Святого Иштвана состоялась торжественная служба. В городе были открыты ярмарки, демонстрировались национальные ремесла, шла широкая торговля уличной едой и напитками.

Считается, что День святого Иштвана отмечается в Венгрии едва ли не с ХI века. В разное время этот праздник то разрешался, то запрещался властями, но в 1991 году он стал официальным. Большой фейерверк в Будапеште в этот день впервые состоялся в 1927 году.