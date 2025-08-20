Акция приурочена к предстоящим празднованиям Дня Государственного флага Российской Федерации и отмечавшемуся в 2025 году 80-летнему юбилею Победы

НИКОСИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Внешняя ограда посольства РФ в Никосии была украшена 80 российскими триколорами. Как сообщает корреспондент ТАСС, эта акция была осуществлена усилиями местных жителей, сохраняющих дружеские чувства к нашей стране, и была приурочена к предстоящим празднованиям Дня Государственного флага Российской Федерации и отмечавшемуся в 2025 году 80-летнему юбилею Победы над фашизмом.

Как информировал представитель Международного движения русофилов (МДР) на Кипре, президент Общества дружбы Кипр - Россия Микис Филаниотис, к этому празднику русофилы острова заказали за рубежом 130 флагов РФ, которые были доставлены на Кипр. Филаниотис вместе с группой активистов прикрепили триколоры к металлической ограде дипломатического представительства в Никосии, разместив флаги между многочисленными крупными панно с изображениями городов-героев и городов воинской славы РФ.

"Послезавтра, 22 августа, мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Мы сегодня приехали и установили 80 флагов на внешней ограде посольства РФ в Никосии, и это приурочено к 80-летию Великой Победы. Завтра в честь этого праздника состоится мероприятие в Никосии, а на следующий день, 22 августа, мы поедем в Пафос, и там пройдет крупное мероприятие, которое будет включать автопробег, шествие с огромным российским флагом размером 4 на 54 метра, торжественные речи и концертную программу. И в завершении состоится салют в цветах российского триколора", - сообщил Филаниотис корреспонденту ТАСС программу предстоящих празднований.

Главными организаторами этих мероприятий являются кипрское отделение МДР и Общество дружбы Кипр - Россия, а в роли соорганизаторов выступают Кипрская ассоциация выпускников советских и российских вузов и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Поддержку им оказывают посольство РФ и Российский центр науки и культуры в Никосии.

Приветствие российского посла

С приветствием к участникам мероприятий обратился посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков. Он назвал национальный флаг "символом нашей истории, культуры и духовных ценностей", которые бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение, а также важнейшим символом российской государственности, поскольку "под этим флагом Россия утверждает свой суверенитет, защищает свободу и уверенно строит будущее".

В комментарии ТАСС руководитель российской дипмиссии отметил, что для проживающих за рубежом триколор - это еще и символ живой связи с Родиной. "Он объединяет людей независимо от расстояний, напоминая о нашей общей ответственности за сохранение исторической памяти, родного языка и культурного наследия. Особенно отрадно видеть, что наши дорогие друзья киприоты-русофилы относятся к российскому флагу с любовью и гордостью, и мне хотелось бы выразить глубокую благодарность всем друзьям России на Кипре за поддержку, уважение и теплое отношение к нашей стране. Уверен, что традиционно крепкие узы дружбы между Россией и Кипром будут и впредь развиваться во благо наших народов", - подчеркнул Зязиков.