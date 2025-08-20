Патриарх призвал использовать "время уважения" к РПЦ для восстановления Соловков

По словам предстоятеля Русской православной церкви, участие государства в восстановлении архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря способствует укреплению имиджа российской цивилизации

СОЛОВКИ /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на рабочем совещании по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага призвал использовать "время уважения" государства к Русской православной церкви для восстановления архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря и разрешения проблем Церкви. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Учитывая огромное значение Соловков - духовное, культурное, историческое, мы все, собравшиеся за этим столом, должны позаботиться о том, чтобы максимально использовать наше время, время религиозной свободы, время уважения к православию, когда руководители нашей страны - православные люди, когда все нам благоприятствует. Чтобы в это время мы могли решить проблемы, которые существуют, в том числе на Соловках, хотя, конечно, не только на Соловках. <...> Наша общая задача к 2029 году заключается в том, чтобы полностью восстановить, по крайней мере, приоритетные объекты архитектурного ансамбля Соловков. Уже началась многолетняя работа, которую ведут сегодня Правительство Российской Федерации, другие федеральные органы, а также администрация Архангельской области совместно с Русской православной церковью", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, участие государства в восстановлении Соловков способствует укреплению имиджа российской цивилизации. "Цивилизация, которую мы создаем и в значительной мере уже создали, бесспорно, чрезвычайно притягательна для многих народов. А одним из факторов, формирующих российскую цивилизацию, являются взаимоотношения Церкви с государством, научным и культурным сообществом. Поэтому и наше с вами сегодняшнее заседание - это тоже положительный вклад в совершенствование этих отношений", - добавил он.

Патриарх особо поблагодарил сопредседателя попечительского совета фонда, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отметив его политическую мудрость и преданность Церкви. "Думаю, именно такая комбинация в масштабах всей страны и призвана обеспечить уникальное цивилизационное развитие России", - подчеркнул глава РПЦ.

Соловецкий монастырь был основан на одноименном острове в XV веке. В 1992 году комплекс монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шестого апреля 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. В документе отмечалось, что это делается с целью "сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага". В 2029 году будет отмечаться 600-летняя годовщина основания монастыря, патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно заявлял о необходимости завершения реставрационных работ к юбилею обители.