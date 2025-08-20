Капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" Александр Волков потребовал согласовать с ним документацию по подъему и проводить его в светлое время суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" Александр Волков потребовал за три месяца поднять из-под воды судно "Капитан Ушаков", затонувшее 8 августа в акватории реки Большой Невки. Об этом говорится в его распоряжении от 19 августа, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Собственнику судна <...> или его уполномоченному представителю [необходимо] спланировать работы по подъему затонувшего имущества и известить о своем намерении осуществить подъем капитана морского порта. <...> Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения" - указано в документе.

Волков потребовал согласовать с ним документацию по подъему и проводить его в светлое время суток, соблюдая Международные правила предупреждения столкновений судов в море и обеспечивая постоянную радиосвязь на каналах очень высокой частоты.

Крушение буксира "Капитан Ушаков"

Морской буксир "Капитан Ушаков" при проведении на нем строительных работ вечером 8 августа накренился на правый борт и частично затонул в акватории реки Большой Невки. Пострадавших не было, сумма ущерба составила свыше 1 млн рублей. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе Балтийского завода Санкт-Петербурга, на причале которого и случилось ЧП, причал арендовывал Ярославский судостроительный завод для достройки буксира, работы на нем проводили ярославские судостроители. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).