Мишустин посетит форум развития малых городов в Казани

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня совершит рабочую поездку в Казань, где посетит X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений".

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!". Также глава кабмина проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В поездке Мишустина будут сопровождать вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Мишустин каждый год принимает участие в форуме. В 2024 году он посещал Калугу, в 2023 году - Владивосток, в 2022 году - Тамбов, а в 2021-м - Нижний Новгород.

О форуме

Юбилейный всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходит 20-21 августа 2025 года в Международном выставочном центре "Казан Экспо". Форум проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны.

Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс и форум с 2018 года стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.