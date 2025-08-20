Изображение расположено на торце пятиэтажного дома в Калининском районе

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Мурал, посвященный защитникам отечества разных эпох, появился в Калининском районе Донецка, передает корреспондент ТАСС.

Изображение расположено на торце пятиэтажного дома на пересечении центрального в шахтерской столице проспекта Ильича и бульвара Шахтостроителей. Его смогут увидеть все выезжающие из города. В центре композиции современный российский военнослужащий в амуниции и с автоматом, сзади по левую сторону - красноармеец, по правую - древнерусский воин в доспехах. Защитники изображены на фоне российского триколора.

Проект реализуется комитетом семей воинов отечества.