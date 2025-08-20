Современный археологический музей под Воронежем обойдется в 1,5 млрд рублей

Министр строительства Воронежской области Артур Кулешов уверен, что в место будут приезжать туристы, научные работники как минимум со всей страны

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Реконструкция археологического музея в селе Костенки под Воронежем оценивается в сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал министр строительства Воронежской области Артур Кулешов.

"Задача стоит - построить новый современный музей, куда будут приезжать, я уверен, туристы, люди, научные работники как минимум со всей страны. <…> Стоимость по госэкспертизе получилась порядка 1,5 млрд рублей", - сказал Кулешов.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что успешно прошедший госэкспертизу проект предполагает масштабное обновление музея: не только реконструкцию существующего здания, но и пристройку к нему нового двухэтажного корпуса. Это позволит увеличить площадь объекта почти в три раза - до 2,5 тыс. кв. метров и создать новый выставочный зал.

Одна из стоявших перед проектировщиков целей - обеспечить круглогодичное посещение музея, что сейчас невозможно из-за отсутствия отопления в здании. Для нового капитального строительства, которое расположится рядом с существующим музеем, но на чуть более широком участке, проведены археологические спасательные работы. Причем если обычно исследование грунта на месте строительства в подобных случаях ведется на глубине до трех метров, в Костенках с учетом уникальности места углубились на пять. Стоянку древних людей, которая является основой действующей экспозиции музея, на время работ накроют саркофагом.

За 1,5 млрд рублей предполагается не только построить новое здание, но и блочную котельную рядом с ним, обеспечить сохранность уникальных экспонатов и подведение коммуникаций, что в существующих условиях сделать достаточно сложно, а также закупить интерактивное оборудование. Как отметил Кулешов, обозначенная сумма актуальна на сегодняшний день. Если же финансирование не будет найдено в приемлемые сроки, экспертиза в части цены может утратить актуальность. Министр сообщил, что переговоры на счет финансовой поддержки "в достаточно позитивном ключе" велись с компанией "Росатом".

О музее-заповеднике "Костенки"

Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа, здесь найдена 21 стоянка древних людей, в соседнем селе Борщево - еще 6 стоянок. В 1991 году филиал "Костенки" Воронежского краеведческого музея был преобразован в археологический музей-заповедник "Костенки", его посещают порядка 25 тыс. человек в сезон. Его фонды насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства.

Установлено, что первые поселения человека на данной территории появились 45 тыс. лет назад. Одной из наиболее интересных находок является древняя стоянка, названная учеными Костенки-11, представляет собой кольцевое костно-земляное жилище диаметром 12,5 м из костей мамонта, его возраст - около 25 тыс. лет, для сооружения были использованы кости порядка 60 животных.