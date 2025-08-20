Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что работа в выходной оплачивается в большем размере, чем в обычный рабочий день

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компании, которые не оплачивают своим сотрудникам работу в выходной день или оплачивают ее не в полном размере, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Недобросовестным работодателям грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в размере до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ работодателю грозит штраф до 100 тыс. рублей", - пояснил эксперт, отвечая на вопрос о санкциях за такое нарушение.

Машаров напомнил, что работа в выходной должна оплачиваться в большем размере, чем в обычный рабочий день. "Согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере", - указал он. Сумма рассчитывается с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

По желанию сотрудника, трудившегося в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен взамен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере. День отдыха оплате не подлежит - его можно использовать в течение года в виде отгула или присоединить к отпуску.

"За отказ работодателя работнику в отгуле за работу в выходной день предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, штраф для организации составит до 50 тыс. рублей, для руководителя - до 5 тыс. рублей", - сообщил Машаров.

Если права сотрудника нарушены, он может направить жалобу в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру. "Если же спор все-таки не удалось решить, то можно передать его в районный суд по месту нахождения работодателя или работника (срок для обращения с иском - в течение одного года)", - уточнил член Общественной палаты РФ.