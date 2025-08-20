Такие меры приняты в связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Движение большегрузных транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях на участке дороги город Владикавказ - населенный пункт Ларс. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 02:00 21 августа 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.