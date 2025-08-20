Добиться этого позволит постепенная модернизация всех сетей, уверен первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия в перспективе может уйти от профилактического отключения горячей воды в российских городах летом - добиться этого позволит модернизация сетей. Такое мнение ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Постепенная модернизация всех сетей рано или поздно, конечно, к этому должна привести, если правильно выстраивать все процессы", - сказал он.

Депутат привел в пример новые районы с собственными котельными, где не отключают горячую воду летом. "Этими локальными объектами можно проблему закрывать, и с новым подходом уходить от постоянного [летнего] отключения", - сказал Кошелев.

Еще одно предлагаемое им решение проблемы - возрождение доходных домов, которое поможет развить инфраструктуру за счет привлечения частного капитала. По словам Кошелева, отличие доходных домов от существующей практики арендного жилья - в наличии отдельного статуса, в появлении возможностей для профессиональных инвесторов, в существовании прозрачного ценообразования и четких правил для арендаторов.

"[Ситуация будет меняться], если мы запустим такой сектор, как доходные дома, с организацией прихода частного бизнеса и частного капитала в большие районы, где будет рентабельно построить свою котельную бесперебойной подачи", - считает Кошелев.

Но назвать конкретные сроки, когда в России перестанут отключать горячую воду, сейчас вряд ли возможно. "Вопрос сложен в том плане, что он неоднородный. Где-то уже есть свои котельные и отключение горячей воды просто как класс отсутствует. Где-то этого нет, - объясняет парламентарий. - Единого ответа нет. Надо изучать все эти примеры и двигаться. Все это решаемо".