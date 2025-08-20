Его активность резко снизилась, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке перестал представлять опасность для дорог в Усть-Камчатском округе. Ранее сообщалось, что извержение исполина может нарушить жизнедеятельность населенных пунктов муниципалитета из-за размытия единственной федеральной трассы, связывающей округ с Петропавловском-Камчатским, сообщил ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

"Были опасения, что грязекаменные потоки с вулкана могут достичь участка трассы Мильково - Усть-Камчатск, но после обследования мы пришли к выводу, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Сейчас активность вулкана резко снизилась, но даже в случае нового извержения новые лавовые потоки пойдут по старым и не дойдут до трассы", - рассказал Озеров.

По его словам, снижается активность и вулкана Крашенникова, который молчал около 600 лет и начал извергаться 3 августа. "Мощных пепловых выбросов ждать не стоит", - сказал ученый.

При этом на вулкане Карымском активность все еще достаточно высокая, извержение исполина может повлиять на полеты авиации.