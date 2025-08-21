Россиянам с 1 сентября грозят штрафы вплоть до 500 тыс. рублей за заказ или размещение рекламы на заблокированных ресурсах, в том числе в запрещенных соцсетях.
Адвокат Сергей Жорин по просьбе ТАСС разъяснил, на что распространяется запрет и чем чревато его нарушение.
ТАСС приводит полный комментарий.
Что именно будет запрещено с 1 сентября 2025 года?
- Согласно федеральному закону № 72 ФЗ от 7 апреля 2025 года, с 1 сентября 2025 года запрещено размещать любую рекламу на интернет ресурсах, которые признаны экстремистскими или нежелательными организациями, а также на ресурсах, заблокированных в РФ, даже если это нативная, скрытая или бесплатная интеграция.
- Особенно это касается Instagram и Facebook (принадлежат Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в России).
- Важно: даже старые рекламные публикации, если они остаются доступными после 1 сентября, считаются нарушением.
Кто может быть оштрафован и на какие суммы?
- Физические лица (включая самозанятых) - от 2 000 до 2 500 рублей.
- Индивидуальные предприниматели и должностные лица - от 4 000 до 20 000 рублей.
- Юридические лица - от 100 000 до 500 000 рублей.
- Санкции предусмотрены по статье 14.3 КоАП РФ (административное нарушение законодательства о рекламе).
- И заказчик рекламы, и тот, кто ее размещает (исполнитель, распространитель), подпадают под ответственность.
Кого коснется?
- Компании (юрлица) и ИП, должностные лица несут наибольшую ответственность: штраф составит до 500 000 рублей или до 20 000 рублей соответственно.
- Физические лица (включая блогеров-обывателей) также могут быть привлечены к ответственности, если размещают рекламу: штраф до 2 500 рублей.
- Запрет касается всех - как брендов, так и обычных людей. Даже если вы просто упомянете товар, услугу или бренд в посте или сторис (например, человек советует что-то, призывает, показывает как рекомендацию), это может квалифицироваться как реклама и быть наказуемо, если остается доступным после 1 сентября.
- Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, согласно п. 1 ст. 3 закона "О рекламе".
Как быть с упоминаниями аккаунтов друзей, родных, своих проектов?
- Если вы делаете репост, упоминаете или призываете подписаться, приводите ссылку (в том числе через QR код) на аккаунт в заблокированной соцсети, это уже может расцениваться как реклама экстремистской организации, то есть это запрещено.
- Даже если речь идет не о рекламной интеграции, а о простом обмене контентом, есть потенциальный риск. Роскомнадзор предупреждает, что привлечение аудитории к таким платформам расценивается как реклама.
Каковы рекомендации для блогеров и обычных пользователей?
- Удалите до 1 сентября все рекламные публикации (посты, сторис, интеграции, упоминания товаров и услуг, ссылки, промокоды и т.п.) на запрещенных ресурсах, даже если они не платные.
- Избегайте любых ссылок, QR-кодов, упоминаний аккаунтов, привлекающих трафик к запрещенным платформам.
- Если упоминание аккаунта друга или своего проекта не является рекламой, формулируйте это как информационный контент, без призыва к действию.
- Блогерам и тем, у кого больше 10 тыс. подписчиков, стоит помнить, что уже действует закон о регистрации, а аккаунты в заблокированных соцсетях не участвуют в реестре.
- Контролируйте доступность старых публикаций - если они открыты, они считаются активными рекламными размещениями.