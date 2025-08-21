Россиянам с 1 сентября грозят штрафы вплоть до 500 тыс. рублей за заказ или размещение рекламы на заблокированных ресурсах, в том числе в запрещенных соцсетях.

Адвокат Сергей Жорин по просьбе ТАСС разъяснил, на что распространяется запрет и чем чревато его нарушение.

ТАСС приводит полный комментарий.

Что именно будет запрещено с 1 сентября 2025 года?

Согласно федеральному закону № 72 ФЗ от 7 апреля 2025 года, с 1 сентября 2025 года запрещено размещать любую рекламу на интернет ресурсах, которые признаны экстремистскими или нежелательными организациями, а также на ресурсах, заблокированных в РФ, даже если это нативная, скрытая или бесплатная интеграция.

Особенно это касается Instagram и Facebook (принадлежат Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в России).

Важно: даже старые рекламные публикации, если они остаются доступными после 1 сентября, считаются нарушением.

Кто может быть оштрафован и на какие суммы?

Физические лица (включая самозанятых) - от 2 000 до 2 500 рублей.

Индивидуальные предприниматели и должностные лица - от 4 000 до 20 000 рублей.

Юридические лица - от 100 000 до 500 000 рублей.

Санкции предусмотрены по статье 14.3 КоАП РФ (административное нарушение законодательства о рекламе).

И заказчик рекламы, и тот, кто ее размещает (исполнитель, распространитель), подпадают под ответственность.

Кого коснется?

Компании (юрлица) и ИП, должностные лица несут наибольшую ответственность: штраф составит до 500 000 рублей или до 20 000 рублей соответственно.

Физические лица (включая блогеров-обывателей) также могут быть привлечены к ответственности, если размещают рекламу: штраф до 2 500 рублей.

Запрет касается всех - как брендов, так и обычных людей. Даже если вы просто упомянете товар, услугу или бренд в посте или сторис (например, человек советует что-то, призывает, показывает как рекомендацию), это может квалифицироваться как реклама и быть наказуемо, если остается доступным после 1 сентября.

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, согласно п. 1 ст. 3 закона "О рекламе".

Как быть с упоминаниями аккаунтов друзей, родных, своих проектов?

Если вы делаете репост, упоминаете или призываете подписаться, приводите ссылку (в том числе через QR код) на аккаунт в заблокированной соцсети, это уже может расцениваться как реклама экстремистской организации, то есть это запрещено.

Даже если речь идет не о рекламной интеграции, а о простом обмене контентом, есть потенциальный риск. Роскомнадзор предупреждает, что привлечение аудитории к таким платформам расценивается как реклама.

Каковы рекомендации для блогеров и обычных пользователей?