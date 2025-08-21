Женщину обвинили в государственной измене, она находится в СИЗО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жительницу Украины Наталью Талыбову суд может приговорить к 15 годам лишения свободы за контакты с крестной матерью, проживающей в России. Женщину обвиняют в государственной измене, свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

Талыбова с 14 марта 2024 года находится в подконтрольном Киеву Запорожском СИЗО. Других данных о судьбе заключенной в настоящее время нет.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы якобы как госизмена, что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.