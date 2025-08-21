Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплая погода будет отмечаться и на Урале

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Теплая погода в ближайшие дни будет наблюдаться в Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге замечательно, там антициклональный режим погоды, подходят воздушные потоки с севера, но все равно солнечная энергия мощная. Поэтому температура в ближайшие дни будет составлять 30 градусов и даже выше, это касается и Краснодарского края, и Крыма", - сказал он.

По его словам, теплая погода будет отмечаться и на Урале. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура может доходить до 25 градусов. "И вообще в принципе огромная территория с теплой погодой: от Урала до Енисея. На Таймыре тоже температура выше 20 градусов. Показатель выше, чем в Москве", - уточнил метеоролог.

Вынос очень теплых воздушных масс обусловливает жаркую погоду в Западной Сибири. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура около 25 градусов и выше. Такой температурный фон примерно на 4-6 градусов выше многолетних значений.