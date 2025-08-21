В городской администрации также предупредили, что не рекомендуется парковать автомобили в низинах, под высокими строениями и деревьями

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока призвали горожан сократить потребление электричества и не парковать машины в низинах и под высокими конструкциями и деревьями в связи с приближающимся к городу сильным атмосферным фронтом. В столице Дальнего Востока введен режим повышенной готовности.

Согласно прогнозу Приморского УГМС, в пятницу, 22 августа, во Владивостоке ожидается дождь с количеством до 45 мм за 12 часов и менее, сопровождающийся ветром 15-17 м/ с и грозой.

"Из-за сильного ветра в городе может увеличиться нагрузка на электрические сети. В этот период горожанам рекомендуют сократить использование электрических приборов. Это снизит вероятность некорректной работы устройств и возможность их возгорания. Кроме этого, не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре", - говорится в предупреждении.

Кроме того, в связи с непогодой в городе вводится режим повышенной готовности с 18:00 (11:00 мск) 21 августа до 08:00 (01:00 мск) 23 августа. На это время в городе будут сформированы оперативные бригады, которые в случае необходимости в круглосуточном режиме займутся устранением последствий удара стихии. Сетевым и ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано иметь в наличии резервные источники энергоснабжения.