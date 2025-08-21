Объекты первой категории, в частности, будут оснащать специальными техническими средствами выявления дронов, а для сотрудников разработают алгоритм действий на случай теракта с применением БПЛА

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России уточнило требования к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Теперь больницы и поликлиники будут оборудовать для защиты от беспилотников, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет в первую очередь об объектах первой категории - в случае теракта в них могут пострадать более 1 тыс. человек, а сумма ущерба может составить свыше 100 млн рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотников - воздушных, подводных, надводных судов и других аппаратов. На потенциально опасных участках и критических элементах будут устанавливать инженерно-технические средства противодействия применению беспилотных аппаратов.

Для сотрудников разработают алгоритм действий на случай теракта с применением беспилотников и будут проводить тренировки. Больницы наладят взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС, чтобы вовремя выявить угрозу атаки и минимизировать ее последствия.

Нововведения есть и для объектов третьей категории, где из-за террористического акта могут пострадать от 50 до 500 человек, а ущерб может составить 30-50 млн рублей. Их оборудуют системой видеонаблюдения, "позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов". Записи с камер будут архивироваться и храниться не меньше месяца.

Раньше в требованиях к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения не упоминались средства защиты от беспилотников.