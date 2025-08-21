Во время частного полета у командира самолета-амфибии отсутствовало право управления на данный класс воздушного судна

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Командира самолета-амфибии, совершившего жесткую посадку в июне в Чаинском районе Томской области, привлекли к административной ответственности и приостановили на год действие свидетельства пилота. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По инициативе транспортной прокуратуры пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им), действие свидетельства частного пилота приостановлено на 1 год", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2025 года во время частного полета самолет-амфибия типа "Борей" совершил вынужденную посадку на неподготовленный участок местности. При этом у командира гидросамолета отсутствовало право управления на данный класс воздушного судна.

Самолет-амфибия совершил жесткую посадку 27 июня в Чаинском районе Томской области. На борту был один человек, госпитализация ему не потребовалась. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, технические неполадки у воздушного судна возникли из-за столкновения с птицей.