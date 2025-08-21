Проект реализовали благодаря инициативной группе по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в Москве, а также сообществу "Предприниматели патриоты"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Бюст адмирала Федора Ушакова открыли на Камчатке в честь 280-летия со дня рождения великого флотоводца. Мемориал был установлен на средства благотворителей, сообщается на сайте краевого правительства.

"Сегодня для Петропавловска-Камчатского знаменательный день. В год 280-летия со дня рождения великого флотоводца, уникального для России человека, выдающегося деятеля как на поприще военной службы, так и в духовном развитии, мы открываем в сердце нашего города, на территории Морского собора, бюст покровителя нашего флота и моряков - Федора Ушакова. Мы вспоминаем Федора Ушакова как самого прославленного флотоводца России, как непобедимого воина, как человека, который объединял духовное начало с силой оружия и вел флот к победе и процветанию страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Проект реализован благодаря инициативной группе по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в Москве, а также сообществу "Предприниматели патриоты".

Камчатский край является форпостом на Дальнем Востоке и пунктом базирования вооружения Тихоокеанского флота России.