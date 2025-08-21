Ведомство, в частности, рекомендует проверять источники QR-кодов, а также не вводить банковские и личные данные без необходимости

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. МВД рекомендует проверять источники QR-кодов, не вводить банковские и личные данные без необходимости, а также использовать антивирусы, чтобы не стать жертвой квишинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

"Для защиты от квишинга рекомендуем проверять источник OR-кода - не сканировать коды с сомнительных источников, смотреть, куда ведет ссылка, поскольку многие приложения показывают URL перед переходом, а также не вводить данные без необходимости, особенно банковские и личные", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, в МВД рекомендуют не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их исключительно из официальных магазинов. "Используйте антивирусы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов", - советуют в ведомстве.

Квишинг - это форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана пользователей и кражи их конфиденциальных данных, таких как логины, пароли, данные банковских карт и другие личные данные. Так, злоумышленники могут отправлять QR-коды в электронных письмах или СМС под видом банка, интернет-провайдера или другой организации. Цель квишинга - получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.