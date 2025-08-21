Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, для откачки воды с улиц города привлечено 15 вакуумных машин, включая технику Комбината по благоустройству и сторонних организаций

УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ и пригородных районах Бурятии за неполные сутки, коммунальщики в усиленном режиме устраняют последствия осадков. Об этом сообщил журналистам мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

"Устраняем последствия дождя. Службы города работали всю ночь. Со вчерашнего дня выпало 30% от месячной нормы осадков. Для откачки воды с улиц города привлечено 15 вакуумных машин, включая технику Комбината по благоустройству и сторонних организаций", - сообщил Шутенков.

Сотрудники районных администраций проводят объезд по городу для фиксации промоин и их устранения. Специалисты городского лесничества занимаются уборкой упавших от сильного ветра деревьев, ведется мониторинг размывов грунтовых дорог в частном секторе. "Поступательно приведем в порядок все дороги и другую инфраструктуру, на линии работают грейдеры, засыпают промоины и убирают наносы песка на дорогах, - отметил мэр. - Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий".

По словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирины Черноусовой, неустойчивую погоду вызвало смещение южного циклона, дожди продлятся до выходных. "Местами порывистый ветер до 24 м/с, температура на большей части территории - не выше плюс 15 градусов", - отметила специалист.

Спасатели призвали местных жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, по возможности отказаться от дальних поездок.