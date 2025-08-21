МЧС РФ планирует каждые два года проводить совместные учения с КНР и Монголией

С таким предложением выступил глава ведомства Александр Куренков

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил раз в два года проводить совместные учения российских, китайских и монгольских спасателей.

"В рамках развития практического сотрудничества мы приурочили заседание комиссии к проведению первых совместных учений в формате Россия - Китай - Монголия. Мы рассчитываем, что эти учения будут проводиться на регулярной основе один раз в два года поочередно в России, Китае и Монголии", - сказал он во время 3-го заседания Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходящем в Хабаровске.

Учения, о которых говорит министр, стартовали накануне в Хабаровском крае. В течение трех дней спасатели из России, Китая и Монголии отрабатывают ликвидацию последствий условного землетрясения. При этом спасателей разбили на команды, в каждую из которых вошли представители трех стран.

"Будем готовиться к проведению следующих учений в 2027 году в Китае", - добавил директор департамента международной деятельности МЧС России Олег Кузнецов.

Еще одни российско-китайские учения пройдут в 2026 году на реке Амур между городами Благовещенск и Хэйхе. Также запланировано участие Китая в учениях в арктической зоне РФ, посещение выставок спасательного оборудования, вузов и медицинских центров чрезвычайных ведомств.