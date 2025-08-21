Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования проводил в Севастополе тренировки по отработке тушения пожаров и ликвидации ЧС

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования проводил в Севастополе учения по отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они были причиной громких звуков в районе улицы Военных строителей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышно в районе [улицы] Военных строителей на территории воинской части - это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей города доверять только официальной информации.