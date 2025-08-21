В Магадане частично восстановили дорожное движение после паводка

Проезд восстановлен на четырех участках дорог, сообщили в региональном Минтрансе

МАГАДАН, 21 августа. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили движение автомобилей на четырех участках дорог в Магаданской области, закрытых в связи с размытиями из-за паводка. На некоторых дорогах движение восстановлено частично, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"На сегодня восстановлен проезд на следующих участках: участок автомобильной дороги Колчаковский ключ - Клепка открыт для движения автомобильного транспорта. На участке автомобильной дороги Герба - Омсукчан с 1-го по 8-й км открыто однополосное движение. Движение по участку автомобильной дороги Ларюковая - Усть-Среднекан открыто в одну полосу. На участке автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан км 319-й также открыто однополосное движение", - сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что участки на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан 119-й, с 252-го по 256-й и 473-й км остаются закрытыми.

Полностью восстановить движение на всех трассах в области планируется к концу текущей недели или началу следующей. Накануне губернатор Сергей Носов провел совещание по ликвидации последствий циклона, прошедшего по территории региона, где озвучил ряд решений, связанных с устранением последствий сильных дождей в Магаданской области.