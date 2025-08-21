Как сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов, на следующей неделе Ми-8МТВ-1 начнет перевозки пассажиров внутри региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Новый вертолет Ми-8МТВ-1 пополнил парк авиатехники на Чукотке, уже со следующей недели он будет перевозить пассажиров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

"В округ прилетел первый из двух купленных вертолетов Ми-8МТВ-1, на следующей неделе он начинает перевозки пассажиров внутри региона. Каждый рассчитан на 23 пассажира. Скорость до 250 км/ч. Их можно использовать на внутрирегиональных пассажирских рейсах и для перевозки грузов, а также для санитарной авиации, поисковых операций. Производитель - Казанский вертолетный завод", - сообщил губернатор.

По его словам, за последние два года авиапарк Чукотки пополнили четыре новых вертолета. Число пассажиров на внутрирегиональных рейсах растет - в 2024 году перевезено более 37 тыс. человек.

Почти до всех муниципалитетов Чукотки можно добраться только по воздуху. В регионе работает окружная авиакомпания "Чукотавиа".