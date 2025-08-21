В Воронежской области временно отключили энергоблок Нововоронежской АЭС

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом"

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Энергоблок Нововоронежской атомной электростанции, расположенной в Воронежской области, временно отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" .

"20 августа 2025 года в 18:46 мск энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион Росатома) отключен от сети действием автоматики в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отключение энергоблока было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №4, 5 и 6, несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 2 286 МВт. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - добавили в пресс-службе.

Радиационный фон в районе АЭС составляет 0,08 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.