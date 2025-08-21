Это обусловлено дефицитом специалистов, сообщили Министерстве труда и социальной защиты республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Загрузка учителей в Республике Крым составляет 1,31 ставки из-за нехватки кадров, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

"Количество учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Крым, составляет 21 878 человек. Средняя нагрузка на одного учителя составляет 23,58 часов (1,31 ставки)", - говорится в сообщении.

В министерстве сослались на данные Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", согласно которым потребность в вакансии "учитель общеобразовательной организации" в Республике Крым сейчас составляет 481 единиц. Наиболее востребованы учителя математики, физики, химии, русского языка и иностранного языка.