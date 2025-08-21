В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 17 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14 - 19 градусов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и температура воздуха до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14 - плюс 19 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.