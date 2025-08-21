Нейросети помогают анализировать историю покупок и оптимизировать бюджет, выяснили специалисты "Сберспасибо" и медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 23% опрошенных россиян используют нейросеть для формирования продуктовой корзины перед покупкой в онлайн-магазине, сказано в исследовании программы лояльности "Сберспасибо" и медиахолдинга Rambler&Co (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Порядка 23% пользователей используют ИИ для составления списка или корзины продуктов, из них 7% выбирают GigaChat, 6% - YandexGPT, 5% - Deepseek и еще 5% - ChatGPT", - рассказали аналитики.

По словам директора по маркетингу программы лояльности "Сберспасибо" Ольги Ивановой, с помощью ИИ можно проанализировать историю покупок и предпочтения, чтобы оптимизировать бюджет. Так, 4% покупателей отмечают, что использование искусственного интеллекта ускоряет навигацию по каталогу. Еще 17% готовы подключить рекомендации нейросетей, если это упростит выбор и поможет сэкономить, 30% пока сомневаются, а 49% предпочитают разбираться самостоятельно.

Иванова также отметила, что покупатели нередко сталкиваются с отсутствием в каталоге известных брендов или с недоверием к упаковке товаров. В таких случаях большинство читает отзывы и рейтинги (33%), часть использует фильтры и сортировку (23%), еще 20% откладывают решение, а 22% отменяют заказ и закрывают приложение. К ИИ-ассистентам за рекомендациями обращаются пока 2%.

Онлайн-опрос проводился медиахолдингом Rambler&Co с 24 по 31 июля 2025 года на онлайн-ресурсах о покупках в продуктовых магазинах. В нем приняли участие свыше 120 тыс. респондентов со всей России. Аналитики "Сберспасибо" дополнительно выявили и проанализировали более 438 млн обезличенных операций среди 96 млн участников программы лояльности в категории "Супермаркеты" за периоды 1 января - 30 июня 2024 и 2025 годов.