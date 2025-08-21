Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, температура воды уже не повысится

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Купальный сезон в этом году в Москве и области завершился рано, температура воды уже не повысится. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году купальный сезон в Московском регионе закончился рано, фактически в середине августа. Температура воды уже заметно понизилась, самая высокая она на юго-востоке области - 19 градусов. А на севере Московской области значение составляет всего около 15 градусов. И ждать, что температура воды повысится не стоит", - сказал он.

Вильфанд объяснил, что водный объект нагревается от солнечной энергии, которая сейчас не так активна. "Допустим, что будет антициклональный режим погоды и целый день будет светить солнце, вода уже не успеет прогреться. Количество солнечной энергии сейчас примерно такое же, как во второй половине апреля. Это вполне логично: до осеннего равноденствия остается всего месяц с небольшим. И поэтому рассчитывать на продолжение купального сезона уже не приходится", - привел Вильфанд.

Он также напомнил, что в прошлом году до середины сентября температура воды была еще около 20 градусов.