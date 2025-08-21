Использование газа снизит смог на 10-12%, сообщили в мэрии города

УЛАН-БАТОР, 21 августа. /ТАСС/. Российский газ будет использоваться для отопления юрточных районов Улан-Батора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в мэрии города.

"К началу отопительного сезона этого года принято решение установить в трех районах Улан-Батора станции по заправке газом. Он будет поставляться из РФ. Жители юрточных районов смогут приносить на станции использованные баллоны и обменивать их на новые", - рассказали в пресс-службе столичной администрации.

По ее данным, на 171 976 домохозяйств в юрточных районах приходится 55,6% загрязнения воздуха в Улан-Баторе. Использование газа снизит смог на 10-12%. "В 2025 году перейдут на отопление газом 5 тыс. домохозяйств, в 2026 году 50-55 тыс. К 2028 году весь жилой сектор Улан-Батора будет использовать газ и возобновляемые источники энергии, отказавшись от использования угля", - отметили в мэрии.

В Улан-Баторе проживает почти половина населения страны. Прирост жителей в Улан-Баторе с 2001 года составляет примерно 68 тыс. человек в год, в основном за счет сельчан. Они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных местах, без коммунальных удобств. В юрточных кварталах столицы проживает 46% горожан. Это ведет к тому, что уровень загрязнения воздуха в городе от продуктов сжигания в 8-14 раз выше по сравнению с рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. По ее оценкам, Улан-Батор входит в десятку городов с самым грязным воздухом, являясь при этом самой холодной столицей в мире.

Отопительный сезон в Монголии в силу резко континентального климата начинается в сентябре и завершается в мае. Температура зимой нередко опускается ниже 30 градусов.