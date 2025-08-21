В Красноярском крае жителям подтопленных домов выплатили 2 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, также главе Ужурского района и главе Прилужского сельсовета внесли представления

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Жителям Ужурского района, чьи дома были подтоплены летом 2025 года, выплатили более 2 млн рублей материальной помощи после вмешательства прокуратуры. Главе района и главе сельсовета вынесли представление за бездействие при подтоплении 36 жилых домов, сообщает прокуратура Красноярского края.

"В июле 2025 г. <…> были подтоплены 36 жилых домов с надворными постройками, земельные участки и автомобильные дороги. В зоне бедствия оказались 114 местных жителей, включая 27 детей, которые понесли серьезный материальный ущерб. Местные власти нарушили закон: не приняли меры по предотвращению подтопления, несмотря на очевидные риски рельефа местности. <…> Прокуратура провела совещание с участием глав администраций района и сельсовета. <…> При взаимодействии с органами соцзащиты 88 пострадавшим оказана единовременная материальная помощь в размере свыше 2 млн руб.", - говорится в сообщении.

Также главе Ужурского района и главе Прилужского сельсовета внесены представления. "Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по предупреждению ЧС (ст. 20.6 КоАП РФ)", - пояснили в ведомстве.

Подтопление произошло в поселке Прилужье Ужурского района. Потоки дождевой воды и сползший грунт с сельскохозяйственных угодий привели к подтоплению двух улиц. "Земельный участок сельхозназначения, пользователем которого является ООО "Колос", не обрабатывался в течение всего вегетационного периода. Вдоль границы населенного пункта отсутствовала система водоотведения", - добавили в прокуратуре.