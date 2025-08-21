Информация о предприятии не приводится

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприятие повреждено в городе Мукачево в Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщили в местном горсовете.

"Территория одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия", - говорится в сообщении на странице горсовета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Информация о предприятии не уточняется.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах, в частности в западных регионах страны.