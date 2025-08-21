21 августа, 07:20

Эксперт Зубарик: рост населения на Северном Кавказе даст развитие халяльным кластерам

Как добавила программный директор платформы "Росконгресс урбан хаб", примером успешного развития такого кластера может быть Татарстан, где ежегодные темпы роста производства халяль превышают 7%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Высокий естественный прирост мусульманского населения в республиках Северного Кавказа поспособствует развитию халяльных кластеров, созданию новых рынков и современной инфраструктуры в регионах, что в свою очередь обеспечит рост числа новых рабочих мест, развитие образования и соцсферы с учетом исламских традиций. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan, программный директор платформы "Росконгресс урбан хаб" Юлия Зубарик.

В России, по оценкам, ежегодный прирост спроса на халяльную продукцию составляет 10-20%, а в мире объем этого рынка оценивается в триллионы долларов. Спрос стимулируют увеличение численности населения, исповедующего ислам, также интерес к халяльной продукции все больше проявляется со стороны людей, не имеющих отношения к религии, но интересующихся этими продуктами питания как экологичными и "правильными".

"В последние годы в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии наблюдается один из самых высоких темпов прироста населения в России <…>, и такой демографический тренд усиливает актуальность развития халяльных кластеров и инфраструктуры в этих республиках. Уже сейчас крупные инвестиции идут в халяльные пищевые производства, открытие новых предприятий по стандартам халяль. Рост мусульманского населения - не только религиозное, но и экономическое явление: в ближайшие годы он поспособствует развитию халяльных кластеров, созданию новых рынков, появлению современной инфраструктуры для детей и семей. Все это открывает широкие перспективы для дальнейшего роста производства, образования и социальной сферы с учетом исламских традиций", - сказала эксперт.

Перспективы развития

Зубарик пояснила, что создание специальных кластеров - промышленных зон или целых экосистем с собственными сертификационными центрами - позволяет объединять производственные процессы и логистику, повысить качество сырья и готовых товаров, а также наладить инфраструктуру, стандарты и сотрудничество с религиозными и сертификационными организациями. Центры сертификации подтверждают, что продукция действительно соответствует халяльным нормам, обеспечивают прозрачность производства и помогают не допустить появления подделок на рынке. Для продвижения продукции работают специальные сайты и маркетплейсы, которые позволяют региональным производителям не только продавать товары у себя в регионе, но и выходить на всероссийский и даже международный рынки.

"Примером успешного развития такого кластера может быть Татарстан, где ежегодные темпы роста производства халяль превышают 7%. Также в Башкортостане действуют сертифицированные предприятия, ведется реестр производителей халяльной продукции, работают собственные органы сертификации и выстроены логистические сервисы для поддержки отрасли. Процессы по формированию халяльных кластеров - как производственных, так и торговых - уже идут в Москве и Подмосковье", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в мастер-плане Грозного, созданном Master’s Plan, предусмотрено строительство крупного центра халяльной продукции - индустриального парка и образовательного хаба, где будут производить, сертифицировать и продвигать халяльные товары по мировым стандартам. Центр, который будет создан до 2035 года, даст новые рабочие места, поддержит местных фермеров, поможет развитию экспорта и повысит статус Грозного как исламского центра России. 

РоссияСеверный Кавказ