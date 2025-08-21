На Чукотке направили более 10 млн рублей на оборудование классов по технологии и ОБЖ

Активная работа по оснащению кабинетов идет в рамках национального проекта "Молодежь и дети"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 10 млн рублей направили власти Чукотки на оборудование школьных классов по предметам "Технология" и "Основы безопасности и защиты Родины". Оборудование будет поставлено в рамках профильного нацпроекта, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"В настоящее время в образовательных учреждениях идет активная работа по оснащению кабинетов "Труд (технологии)" и "Основы безопасности и защиты Родины" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Оборудование будет поставлено в 33 школы округа, где преподаются эти предметы. В 2025 году на эти цели выделено 10,5 млн рублей, в том числе, будет закуплено и поставлено оборудование в соответствии с утвержденным перечнем Минпросвещения России: инструменты, станки, тренажеры, макеты оружия, обучающие пособия", - рассказали в правительстве Чукотки.

Также в новом учебном году на Чукотке пополнят ряды педагогов два специалиста, прибывших по федеральной программе "Земский учитель". Так, в школу-интернат поселка Провидения приедет трудиться учитель информатики, а в школу Анадыря учитель физики. Педагоги уже прибыли в округ и готовятся приступить к работе.