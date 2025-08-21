В частности, наиболее дефицитными специальностями являются анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, врачи общей практики, патологоанатомы и психиатры

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Дефицит врачей в Республике Крым составляет более 12%, в основном они требуются в отдаленные от столицы города и районы, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

"Дефицит медицинского персонала составляет: врачей - 818 человек (12,2 %); средних медицинских работников - 1 076 человек (7,6 %); младших медицинских работников - 283 человека (4,2 %)", - говорится в сообщении.

Наиболее дефицитными врачебными специальностями являются: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, врачи общей практики (семейные врачи), патологоанатомы, психиатры, психотерапевты, рентгенологи, врачи скорой медицинской помощи, судебно-медицинские эксперты, терапевты, травматологи-ортопеды, фтизиатры, хирурги и эндокринологи. Наиболее востребован врачебный персонал в городах Армянске, Евпатории, Керчи, Феодосии, Симферополе, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Сакском и Первомайском районах.