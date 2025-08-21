В Днепропетровской области Украины повреждены два предприятия

Объекты находятся в Синельниковском районе, указал глава региональной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Два предприятия повреждены в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак.

"Возникли пожары. Повреждены два предприятия и газопровод", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что объекты находятся в Синельниковском районе области.

Ночью на всей территории Украины несколько часов действовала воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в некоторых регионах страны, в том числе в Днепропетровской области.