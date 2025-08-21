Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей

Схема злоумышленников, отработанная на аккаунтах в WhatsApp, использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию, отметили в УБК МВД

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Аренда аккаунтов в национальном мессенджере Мах у обычных пользователей стала одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что схема мошенников, отработанная на аккаунтах в мессенджере WhatsApp, использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию. "Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в $10-15. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным", - рассказали в управлении. Отмечается, что в настоящий момент такие случаи носят единичный характер.

Хотя схемы преступников схожи, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются, отметили в УБК. "С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются. В то же время для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован", - сказали в МВД.

В МВД подчеркнули, что абсолютно безопасных цифровых платформ не существует. Но есть принципиальная разница между теми, кто игнорирует проблемы и законодательство, и теми, кто открыт для диалога, действует оперативно и не остается равнодушным к своим пользователям.