В КНР создали самолет-амфибию, вдохновением для его конструкторов стал российский Бе-200

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайному реагированию КНР заинтересовано в российской пожарной авиации и чрезвычайной медицине, сообщил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Они очень сильно интересуются развитием нашей авиации, в частности, авиации для пожарных тушений", - сказал он.

Так, в Китае создан самолет-амфибия для тушения пожаров, вдохновением для его конструкторов стал российский Бе-200. Для тяжелой транспортной авиации Китай закупил самолеты Ил-76, которые также применяются для тушения пожаров. Как уточнил замначальника Государственной пожарно-спасательной службы МЧС Китая Хэ Нин, к нему были разработаны резервуары для воды.

"В продолжение диалога китайские товарищи интересуются медицинским обеспечением, как это выполнено на территории Российской Федерации. Им это интересно, нам это интересно", - добавил Куренков.

Российский министр отметил, что работа по обмену опытом между странами и будет продолжаться.