Работы по восстановлению многоквартирных домов планируют завершить до 1 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области предложат переселение жильцам аварийных домов, получивших повреждения после землетрясения 30 июля. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

"Мы немедленно приступаем к переселению людей из аварийного жилого фонда, будем предлагать переезжать людям на юг Сахалинской области. Это коснется пенсионеров, проживающих в пострадавшем жилье", - передает слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что 19 августа к острову подошел первый теплоход со строительными материалами. Работы по восстановлению многоквартирных домов завершат до 1 октября.

Землетрясение нанесло урон зданию центральной районной больницы. Решено частично разместить поликлинику в строящейся школе, завершить которую должны в ноябре. Школьники будут заходить через центральный вход, а пациенты - через запасной. Лимаренко подчеркнул, что это не окажет никакого влияния на учебный процесс.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.