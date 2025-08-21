Деньги также пойдут на технику для функционирования электросетей, спецодежду и средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей на восстановление распределительных электросетей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям. О подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении сообщила пресс-служба кабмина.

В апреле правительство уже выделяло 8 млрд рублей на эти цели.

"В Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 1 млрд рублей на мероприятия по модернизации распределительных электросетей" - говорится в сообщении.

Деньги из федерального бюджета также пойдут и на технику для функционирования электросетей, спецодежду и средства индивидуальной защиты.

В пресс-службе уточнили, что работы по восстановлению электросетей в Донбассе и Новороссии проводятся в рамках программы социально-экономического развития этих регионов. Она была утверждена кабмином в апреле 2023 года.