Слуцкий призвал расширить целевой набор в медколледжи

Лидер ЛДПР также предложил повысить стипендии студентам, которые будут работать в сельской местности

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить целевой набор в медицинские колледжи и повысить стипендии для тех, кто будет работать в сельской местности. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

"ЛДПР требует срочно расширить целевой набор в медколледжи. Тысячи будущих выпускников сегодня не закреплены за конкретными клиниками, и только 5% будущих медсестер учатся по целевым договорам. Для тех, кто будет работать в деревне, - повышенные стипендии", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что важно не только готовить кадры, но и создавать им комфортные условия работы: "жилье, достойная зарплата, льготы для сельских медиков, стажировки, работающее наставничество". "Многие регионы запустили подобные программы. Надо, чтобы они эффективно работали по всей России", - отметил парламентарий.

Лидер ЛДПР также предложил закрепить норму, согласно которой в каждом населенном пункте должен работать фельдшер на постоянной основе. По его словам, чиновники обязаны обеспечивать работу фельдшерско-акушерских пунктов, а не просто отчитываться об их наличии.

Кроме того, Слуцкий призвал инициировать федеральную программу капитального ремонта и строительства новых больниц и поликлиник. "В аварийных и требующих ремонта зданиях работать нельзя. <…> Без поддержки государства регионам такую задачу не осилить", - подчеркнул он.

"Дефицит фельдшеров и медсестер лишает наших граждан права на здравоохранение. <…> Государство обязано вернуть кадры в медицину и сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для каждого жителя страны", - добавил лидер ЛДПР.