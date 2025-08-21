В сентябре россияне смогут увидеть на ночном небе Уран, а также Сатурн и Нептун

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Грядущие осенние ночи станут лучшим временем наблюдения планет-гигантов - Сатурна, Нептуна, Урана и Юпитера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В сентябре россияне могут наблюдать на ночном небе Уран, а также Сатурн и Нептун. После полуночи можно увидеть Юпитер, а утром - Венеру. Меркурий и Марс в сентябре находятся в лучах Солнца, поэтому не видны с Земли.

"Осень 2025 года - наилучшее время для наблюдения планет-гигантов. Все они находятся вблизи противостояний [с Солнцем] и [вскоре] пройдут его: Сатурн (21.09), Нептун (23.09), Уран (21.11) и Юпитер (10.01.2026). Планеты-гиганты прекрасно наблюдаются осенними ночами. Сатурн осенью станет ориентиром для поиска более слабой планеты - Нептуна, который находится рядом с ним на небе", - сказали ТАСС в планетарии.

Моменты "противостояния" планет с Солнцем считаются наилучшими для их наблюдения.

"В это время планета находится на минимальном расстоянии от Земли и ее диск полностью освещен Солнцем", - уточнили астрономы.