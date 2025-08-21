В Сочи ликвидируют последствия сильных ночных ливней

Все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Обильные ливни обрушились на Сочи ночью в четверг. Утром специалисты ликвидируют последствия стихии - подтопления дорог и придомовых территорий, убирают поваленные деревья, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Штормовое предупреждение по непогоде действует в Сочи 20-21 августа. Сильные дожди прошли в городе ночью в четверг: в Лазаревском и Адлерском районах курорта выпало порядка 50 мм осадков.

"Локально фиксировали временное подтопление проезжей части и придомовых территорий, в частности в микрорайонах улицы Донская и Лоо. Ветром было повалено 15 деревьев. Большинство из них уже убрано, движению транспорта и работе соцобъектов они не мешают", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Он также отметил, что в настоящий момент все системы Сочи работают штатно, а движение по дорогам курорта идет в обычном режиме.

"Грозовой фронт ушел из Сочи, однако неблагоприятный прогноз синоптиков сохраняется до середины дня. Городской оперштаб продолжает держать ситуацию под контролем", - добавил мэр.

О курорте

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.