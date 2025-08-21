Комплекс площадью 11 тыс. кв. м соответствует всем международным стандартам и предназначен для проведения российских и международных соревнований

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Экстрим-парк для соревнований и тренировок по БМХ-фристайлу, скейтбордингу, горному велосипеду и роллер-спорту открылся для спортсменов в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке, сообщает корреспондент ТАСС. Одними из первых площадку осмотрели губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков.

"Она входит, наверное, в тройку лучших в Российской Федерации. Ну а тот вид, который открывается отсюда при прыжках ребятам, вид на море - это единственное в России. Поэтому для соревнований это будет иметь большое значение, и рассчитываем, что "Дети Приморья" включат [экстремальные виды спорта] в программу своих соревнований. Мы видим, что ребята готовятся, есть группы подготовленные, есть тренеры", - заявил журналистам Кожемяко после осмотра площадки.

Он добавил, что она была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новый комплекс общей площадью 11 тыс. кв. м соответствует всем международным стандартам и предназначен для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Кроме того, на территории центра расположатся многочисленные зоны отдыха, где смогут проводить время посетители всех возрастов. В формате свободного катания комплекс вмещает 200 человек, а тренироваться в экстрим-парке одновременно смогут до 100 человек.

Как сообщает пресс-служба ДВФУ, в честь юбилейного Десятого Восточного экономического форума, который пройдет на острове 3-6 сентября, на территории экстрим-парка состоится церемония закладки капсулы времени: ребята, увлекающиеся экстремальными видами спорта, оставят послание подрастающим поколениям.

