Также запланировано внедрение электронного журнала, сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Электронный журнал и ИИ внедрят в школах Луганской Народной Республики, обеспеченных скоростным интернетом, в новом учебном году, сообщил ТАСС глава Минобразования республики Иван Кусов.

"В 2025/26 учебном году запланировано внедрение [электронного] журнала в образовательных организациях, где в наличии скоростной интернет. <…> [Запланировано] применение искусственного интеллекта для персонализированного обучения: ИИ рекомендует индивидуальные учебные материалы, корректирует темп и уровень сложности заданий. <…> Цифровизация образовательного процесса будет способствовать эффективному распространению учебных материалов, организации взаимодействия между преподавателями и учениками и их родителями, позволит оперативно получать уведомления о пропущенных занятиях, предстоящих контрольных или встречах с классным руководителем", - сказал он.

Кусов отметил, что внедрение электронного журнала позволит школам региона участвовать в федеральных проектах, таких как "Цифриум", "Профилум" и "ТестЮ".