ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции бывшим главой Ульчского района Хабаровского края Федором Иващуком состоялось в Хабаровске. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

Иващук принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию в марте этого года. Ему был 51 год.

"Сегодня мы простились с нашим товарищем - Федором Иващуком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции… Федор Васильевич прошел достойный путь - от тракториста до главы Ульчского района. Он неоднократно порывался пойти на фронт, потому что считал, что там - нужнее. Когда стали формировать добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск", Федор Васильевич снова подал заявление и поехал защищать Отечество вместе с другими нашими ребятами. Это был принципиальный человек. Отстаивал интересы Ульчского района в любой ситуации. Болел за свою землю, за людей, которые там живут. Разговаривая с ним, я видел перед собой не просто руководителя, а настоящего патриота своей Родины", - написал Демешин.

Даже на линии фронта он не забывал о земляках, о ветеранах, поздравлял их с праздниками, никогда не жаловался на суровый военный быт, добавил губернатор. "Своим примером он показывал, что в любых обстоятельствах важно оставаться Человеком. Человеком с большой буквы, каким и был Федор Васильевич. В нашей памяти Федор Иващук навсегда останется верным другом и надежным товарищем. Вечная слава настоящему герою", - написал Демешин.

Отряд БАРС-8 "Хабаровск" был сформирован по поручению губернатора после того, как сразу несколько глав муниципальных образований, депутатов и зампредов правительства обратились с просьбой отправиться воевать, чтобы исполнить свой долг перед страной.