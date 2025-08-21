Подавляющее большинство россиян не сталкиваются с увольнениями в своем окружении, следует из исследования

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Индекс безработицы в июле 2025 года составил минус 46 пунктов, оставаясь на одном из самых низких значений за последние месяцы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

"Индекс безработицы остается на одном из самых низких уровней. Подавляющее большинство россиян сегодня не сталкиваются с увольнениями в своем ближайшем окружении", - говорится в сообщении.

В июне показатель составил минус 48 пунктов, а в мае - минус 44 пункта, следует из графика, опубликованного на сайте аналитического центра.

В АЦ ВЦИОМ уточнили, что показатель демонстрирует актуальность проблемы безработицы и рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос "Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев?". Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100.